Путин призвал другие страны активно использовать Северный морской путь

Президент России Владимир Путин призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.

«Приглашаем всех заинтересованных партнёров, в том числе наших китайских друзей, активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой», — приводит РИА Новости слова Путина на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Россия активно строит объекты инфраструктуры и совершенствует портовое хозяйство для развития маршрута, отметил президент.

Ранее Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по Северному морскому пути.