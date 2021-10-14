Путин призвал другие страны активно использовать Северный морской путь

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Президент России Владимир Путин призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.
Путин призвал другие страны активно использовать Северный морской путь
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Приглашаем всех заинтересованных партнёров, в том числе наших китайских друзей, активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой», — приводит РИА Новости слова Путина на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Россия активно строит объекты инфраструктуры и совершенствует портовое хозяйство для развития маршрута, отметил президент.

Ранее Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по Северному морскому пути.

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