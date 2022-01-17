Врач Курылёва рассказала о правилах питания в холодную погоду

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Специалист в области китайской и тибетской медицины, врач клиники «Тибет Санкт-Петербург» Наталья Курылёва рассказала о правилах питания в холодную погоду.
Врач Курылёва рассказала о правилах питания в холодную погоду
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В восточной медицине важным критерием выбора продукта является его теплоёмкость, ведь есть согревающие и охлаждающие продукты. Лёгкие салатики и смузи — не для суровой российской зимы. Основу рациона в это время года должны составлять продукты, которые обеспечат организм энергией и теплом. Например, мясо», — заявила она в беседе с «МИР 24».

По её словам, хорошо согревают сало, сыры, орехи, масло, а фрукты и овощи желательно подвергать тепловой обработке.

Как считает Курылёва, употреблять алкоголь на морозе категорически не рекомендуется, не поможет согреться и кофе.

«А вот горячий чай, напротив, является лучшим согревающим напитком из всех возможных. В холода лучше пить травяные чаи с добавлением мёда, лимона, малины, имбиря», — добавила врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News высказался о возможном вреде пельменей и наггетсов.

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