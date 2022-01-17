Более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в России

Более 13 тысяч спасателей и почти 2,5 тыс. единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России.

«Всего дежурить у открытых купелей будут более 13 тыс. спасателей, 2450 единиц техники, в том числе около 200 плавсредств и судов на воздушной подушке», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса власти субъектов могут ограничить проведение массовых мероприятий.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, будут ли морозы на Крещение в европейской части России.