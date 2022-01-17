Более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в России

Короткая ссылка
Более 13 тысяч спасателей и почти 2,5 тыс. единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России.
Более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в России
  • РИА Новости

«Всего дежурить у открытых купелей будут более 13 тыс. спасателей, 2450 единиц техники, в том числе около 200 плавсредств и судов на воздушной подушке», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса власти субъектов могут ограничить проведение массовых мероприятий.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, будут ли морозы на Крещение в европейской части России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить