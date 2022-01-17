Синоптик Синенков рассказал, будут ли морозы на Крещение в европейской части России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, будут ли морозы на Крещение в европейской части России.

«Со вторника на среду — в крещенскую ночь — мы ожидаем -10...-13 °С в столице и -9...-14 °С в центральных регионах России», — заявил он в беседе с каналом «МИР 24».

Как отметил синоптик, похолодание будет сопровождаться сильным ветром и снегопадами.

В среду температура снова начнёт подниматься, к четвергу ожидается -2 °С днём и -4...-6 °С ночью.

«Погода будет преимущественно облачной, атмосферное давление немного ниже нормы — около 735—740 мм ртутного столба. В середине недели ожидается гребень антициклона, поэтому осадков будет немного, но лёгкие кратковременные снегопады возможны», — сообщил Синенков.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.