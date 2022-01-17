Депутат Леонов прокомментировал решение по «Спутнику V» в Австралии
- РИА Новости
«Это можно расценить как позитивную тенденцию», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, это действительно серьёзный сигнал: страны ориентируются на здравый смысл, а не на политическую конъюнктуру.
Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две дозы российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.
Впоследствии в МВД Австралии на основании этого решения разрешили въезд в страну привитым «Спутником V».