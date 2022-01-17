Депутат Леонов прокомментировал решение по «Спутнику V» в Австралии

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал решение австралийского регулятора признать вакцинацию двумя компонентами российского препарата «Спутник V» основанием для подтверждения статуса привитого.

«Это можно расценить как позитивную тенденцию», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это действительно серьёзный сигнал: страны ориентируются на здравый смысл, а не на политическую конъюнктуру.

Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две дозы российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.

Впоследствии в МВД Австралии на основании этого решения разрешили въезд в страну привитым «Спутником V».