В Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации

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Австралийский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.

«Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», — говорится в заявлении на сайте Австралийского управления терапевтических товаров (TGA).

Ранее регулятор получил дополнительную информацию о том, что прививка предоставляет защиту от коронавируса и снижает вероятность его передачи другим людям.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V». 

Параллельно в Австрии обсуждают вопрос учёта привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации, а в Минздраве Бенина одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

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