В Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации
«Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», — говорится в заявлении на сайте Австралийского управления терапевтических товаров (TGA).
Ранее регулятор получил дополнительную информацию о том, что прививка предоставляет защиту от коронавируса и снижает вероятность его передачи другим людям.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».
Параллельно в Австрии обсуждают вопрос учёта привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации, а в Минздраве Бенина одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».