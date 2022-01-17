В Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации

Австралийский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.

«Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», — говорится в заявлении на сайте Австралийского управления терапевтических товаров (TGA).

Ранее регулятор получил дополнительную информацию о том, что прививка предоставляет защиту от коронавируса и снижает вероятность его передачи другим людям.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».

Параллельно в Австрии обсуждают вопрос учёта привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации, а в Минздраве Бенина одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».