Вуйнович: РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V». 

Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — сказала Вуйнович.

Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT прокомментировал процесс регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V», которую проводят Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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