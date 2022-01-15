Вуйнович: РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».

Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — сказала Вуйнович.

Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT прокомментировал процесс регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V», которую проводят Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).