РФПИ: российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Бенине

Министерство здравоохранения Бенина одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Отмечается, что регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах.