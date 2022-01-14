РФПИ: российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Бенине
Министерство здравоохранения Бенина одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.
Отмечается, что регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры.
Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах.
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