В Австрии обсуждают учёт привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации

В Австрии обсуждают вопрос учёта привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации, заявил глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн.

По его словам, координационный кризисный центр по коронавирусу (GECKO) занимается вопросом.

«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», — цитирует его РИА Новости.

По словам канцлера Карла Нехаммера, обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии, которая стартует в феврале, будет охватывать жителей страны в возрасте от 18 лет.