В Австрии обсуждают учёт привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации
- РИА Новости
По его словам, координационный кризисный центр по коронавирусу (GECKO) занимается вопросом.
«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», — цитирует его РИА Новости.
По словам канцлера Карла Нехаммера, обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии, которая стартует в феврале, будет охватывать жителей страны в возрасте от 18 лет.