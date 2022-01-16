В Австрии обсуждают учёт привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации

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В Австрии обсуждают вопрос учёта привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации, заявил глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн.
В Австрии обсуждают учёт привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации
  • РИА Новости

По его словам, координационный кризисный центр по коронавирусу (GECKO) занимается вопросом.

«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», — цитирует его РИА Новости.

По словам канцлера Карла Нехаммера, обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии, которая стартует в феврале, будет охватывать жителей страны в возрасте от 18 лет.

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