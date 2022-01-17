В МВД Австралии разрешили въезд в страну привитым «Спутником V»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
«Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной, в том числе... препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи «Спутник V», — отмечают в МВД страны.
Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.
15 января представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что РФПИ переслал организации всю нужную документацию по вакцине «Спутник V».
Также сообщалось, что в Австрии обсуждают вопрос учёта вакцинированных «Спутником V» при введении в стране обязательной прививки от коронавируса.