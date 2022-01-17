В МВД Австралии разрешили въезд в страну привитым «Спутником V»

Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд на австралийскую территорию гражданам других государств, привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной, в том числе... препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи «Спутник V», — отмечают в МВД страны.

Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.

15 января представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что РФПИ переслал организации всю нужную документацию по вакцине «Спутник V».

Также сообщалось, что в Австрии обсуждают вопрос учёта вакцинированных «Спутником V» при введении в стране обязательной прививки от коронавируса.