В МВД Австралии разрешили въезд в страну привитым «Спутником V»

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Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд на австралийскую территорию гражданам других государств, привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V».
В МВД Австралии разрешили въезд в страну привитым «Спутником V»
  • Legion-Media
  • © Nikolay Vinokurov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной, в том числе... препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи «Спутник V», — отмечают в МВД страны.

Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.

15 января представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что РФПИ переслал организации всю нужную документацию по вакцине «Спутник V». 

Также сообщалось, что в Австрии обсуждают вопрос учёта вакцинированных «Спутником V» при введении в стране обязательной прививки от коронавируса.

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