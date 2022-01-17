В Волгоградской области выявили 241 случай коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 132 645. Вылечились 122 770 жителей, в том числе 65 — за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки зарегистрировали 30 726 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».