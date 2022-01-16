Депутат Хамзаев объяснил идею ограничить в России продажу алкоголя по выходным

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о подробностях своего предложения ограничить в России продажу алкоголя в выходные дни.

По словам Хамзаева, количество потребляемого алкоголя в России очень высоко, оно оказывает негативное влияние на демографию, статистику криминогенности и экономику в целом.

Депутат напомнил, что после введения закона о запрете продажи алкогольной продукции ночью показатели преступности, особенно в ночное время, снизились, несмотря на критику инициативы.

«Надо понимать, что в тех правильных шагах, которые государство и общество в целом делают... не экономические интересы, а вопросы, связанные со здравоохранением, защитой. Потому что алкоголь — это сильнейший уничтожитель иммунитета», — сообщил парламентарий.

Он также подчеркнул, что подобный запрет на продажу алкоголя в выходные дни действует на территории большинства европейских стран. Инициатива позволит снизить процент потребления спиртных напитков, считает собеседник RT.

Ранее Хамзаев выдвинул инициативу об ограничении продажи алкоголя в выходные дни, как это делается в «ряде европейских стран».