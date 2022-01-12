Депутат Хамзаев объяснил идею ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
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Говоря об инициативе, Хамзаев напомнил о недавнем происшествии в городе Бийске, где после курения вейпа скончался 12-летний мальчик и были госпитализированы две девочки.
«Я считаю, что вообще нужно запретить продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками, с никотином в том числе... Моя профессиональная позиция заключается в том, что это безусловная гадость, опасная для здоровья. И та реальность, в которой мы сегодня находимся, не защищает здоровье в целом гражданина, а тем более ребёнка», — заявил депутат.
По его мнению, обеспечить безопасность детей можно «только посредством введения такого рода жёсткого наказания за продажу смертельно опасных веществ и устройств в руки детей».
Он также подчеркнул, что в будущем планирует законодательно оформить данную инициативу.
Ранее сообщалось, что Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям.