Депутат Хамзаев объяснил идею ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

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Дарья Ускова
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.
Депутат Хамзаев объяснил идею ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
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Говоря об инициативе, Хамзаев напомнил о недавнем происшествии в городе Бийске, где после курения вейпа скончался 12-летний мальчик и были госпитализированы две девочки.

«Я считаю, что вообще нужно запретить продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками, с никотином в том числе... Моя профессиональная позиция заключается в том, что это безусловная гадость, опасная для здоровья. И та реальность, в которой мы сегодня находимся, не защищает здоровье в целом гражданина, а тем более ребёнка», — заявил депутат.

По его мнению, обеспечить безопасность детей можно «только посредством введения такого рода жёсткого наказания за продажу смертельно опасных веществ и устройств в руки детей».

Он также подчеркнул, что в будущем планирует законодательно оформить данную инициативу.

Ранее сообщалось, что Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям.

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