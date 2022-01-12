Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выдвинул инициативу о введении уголовного наказания за продажу вейпов детям.
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
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«За продажу такой продукции (вейпов. — RT) детям должна быть уголовная ответственность», — передаёт РИА Новости заявление Хамзаева.

Он подчеркнул, что вейпы, электронные сигареты и нагреватели являются «большой проблемой».

По мнению депутата, в России необходимо запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции.

«Мы видим, что система контроля, регулирования, качества здесь полностью отсутствует, не работает, никто этим не занимается и не проверяет», — отметил он.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество усилить регулирование рынка электронных систем доставки никотина, включая электронные сигареты.

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