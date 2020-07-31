Путин подписал закон о кальянах и вейпах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
Путин подписал закон о кальянах и вейпах
  • Pixabay

Документ, опубликованный на портале правовых актов, распространяет положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.

22 апреля Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Первый зампред профильного комитета ГД Федот Тумусов в беседе с RT отметил, что депутаты долго работали над этой проблемой перед принятием инициативы. По его словам, они намерены продолжить совершенствовать законодательство, чтобы «вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодёжь».

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