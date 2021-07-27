В ВОЗ призвали уменьшить распространение электронных сигарет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует мировому сообществу усилить регулирование рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН), включая электронные сигареты. Об этом сообщается в докладе организации.

«Электронные сигареты часто продаются детям и подросткам табачными и смежными отраслями промышленности, которые их производят, с использованием тысяч привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о продуктах», — сказано в докладе.

Эксперты ВОЗ обеспокоены тем, что дети, использующие эти изделия, в перспективе будут в три раза чаще употреблять табачные изделия.

Организация рекомендует правительствам ввести в действие соответствующие нормативно-правовые акты ради предотвращения курения и защиты будущих поколений.

Ранее в Минфине предложили лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами в России.