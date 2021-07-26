В Минфине предложили лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами

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Министерство финансов разработало законопроект о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства.
В Минфине предложили лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых подлежит лицензированию, а также порядок получения (переоформления) и аннулирования действия лицензий», — сказано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроектом предусмотрено лицензирование следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий и сырья; производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля сырьём.

В мае в Госдуме оценили возможность запрета на использование жидкостей для электронных сигарет.

Также ранее сообщалось, что правительство утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции, в соответствии с которым в России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будут занимать изображения с информацией о вреде курения.

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