В Госдуме оценили возможность запрета на использование жидкостей для электронных сигарет

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

«В этом документе, постановлении правительства, определён перечень мер, которые будут, предположительно, реализованы в стране до 2035 года, и эти меры направлены на снижение объёма потребляемого табака, естественно, и вреда, который он приносит. Это важно с позиции комплексного подхода к решению проблемы, потому что сегодня, к сожалению, распространение табачной продукции идёт не только по пути использования обычных сигарет, но и всякого рода заменителей: электронных сигарет, использования ароматизаторов», — пояснил депутат.

Он отметил, что люди, которые используют в том числе электронные сигареты, никотиносодержащие вещества, «получают дополнительный вред, связанный с патогенным действием ароматизаторов, в которых могут содержаться опасные вещества».

«Мы эти планы обсуждали на регулярных заседаниях нашей рабочей группы, которая в комитете по охране здоровья существует, и я абсолютно согласен, что эти меры необходимо реализовывать. Механизм реализации может быть разный: часть мер будет реализована в том числе через призму измерения федерального законодательства... Также могут быть какие-то подзаконные акты или иные нормативно-правовые документы», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

Отмечается, что соответствующая мера обсуждается в рамках российской антитабачной концепции, реализация которой рассчитана до 2035 года.