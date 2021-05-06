В Госдуме оценили возможность запрета на использование жидкостей для электронных сигарет

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.
В Госдуме оценили возможность запрета на использование жидкостей для электронных сигарет
  • РИА Новости

«В этом документе, постановлении правительства, определён перечень мер, которые будут, предположительно, реализованы в стране до 2035 года, и эти меры направлены на снижение объёма потребляемого табака, естественно, и вреда, который он приносит. Это важно с позиции комплексного подхода к решению проблемы, потому что сегодня, к сожалению, распространение табачной продукции идёт не только по пути использования обычных сигарет, но и всякого рода заменителей: электронных сигарет, использования ароматизаторов», — пояснил депутат.

Он отметил, что люди, которые используют в том числе электронные сигареты, никотиносодержащие вещества, «получают дополнительный вред, связанный с патогенным действием ароматизаторов, в которых могут содержаться опасные вещества».

«Мы эти планы обсуждали на регулярных заседаниях нашей рабочей группы, которая в комитете по охране здоровья существует, и я абсолютно согласен, что эти меры необходимо реализовывать. Механизм реализации может быть разный: часть мер будет реализована в том числе через призму измерения федерального законодательства... Также могут быть какие-то подзаконные акты или иные нормативно-правовые документы», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

Отмечается, что соответствующая мера обсуждается в рамках российской антитабачной концепции, реализация которой рассчитана до 2035 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить