В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет

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Российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.
В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет
  • © Malte Christians/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующая мера обсуждается в рамках российской антитабачной концепции, реализация которой рассчитана до 2035 года.

«Помимо этого, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях. В том числе это коснётся жидкостей для электронных сигарет», — говорится в заявлении.

В январе член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.

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