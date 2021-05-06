В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет

Российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующая мера обсуждается в рамках российской антитабачной концепции, реализация которой рассчитана до 2035 года.

«Помимо этого, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях. В том числе это коснётся жидкостей для электронных сигарет», — говорится в заявлении.

В январе член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.