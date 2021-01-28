В Госдуме прокомментировали ужесточение правил продажи табака

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал вступление в силу запрета на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это логическое продолжение целого пакета законов, направленного на снижение риска табакокурения.

«Мы 20 лет назад говорили о табаке и совершенно не думали о никотиносодержащих средствах, снюсах, кальянах. Эта мода захватывает в первую очередь нашу молодёжь», — сказал Говорин.

Он отметил, что есть серьёзные исследования, согласно которым использование электронных сигарет приводит к серьёзному поражению бронхиального дерева.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.