В Госдуме прокомментировали ужесточение правил продажи табака
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- АГН «Москва»
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это логическое продолжение целого пакета законов, направленного на снижение риска табакокурения.
«Мы 20 лет назад говорили о табаке и совершенно не думали о никотиносодержащих средствах, снюсах, кальянах. Эта мода захватывает в первую очередь нашу молодёжь», — сказал Говорин.
Он отметил, что есть серьёзные исследования, согласно которым использование электронных сигарет приводит к серьёзному поражению бронхиального дерева.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.