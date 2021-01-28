В Госдуме прокомментировали ужесточение правил продажи табака

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал вступление в силу запрета на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.
В Госдуме прокомментировали ужесточение правил продажи табака
  • © Любимов Андрей
  • АГН «Москва»

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это логическое продолжение целого пакета законов, направленного на снижение риска табакокурения.

«Мы 20 лет назад говорили о табаке и совершенно не думали о никотиносодержащих средствах, снюсах, кальянах. Эта мода захватывает в первую очередь нашу молодёжь», — сказал Говорин.

Он отметил, что есть серьёзные исследования, согласно которым использование электронных сигарет приводит к серьёзному поражению бронхиального дерева.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить