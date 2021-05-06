В России могут начать производить обезличенные упаковки сигарет

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Правительство утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции, в соответствии с которым в России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будут занимать изображения с информацией о вреде курения.
В России могут начать производить обезличенные упаковки сигарет
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте российского кабмина, требования к упаковке планируют усовершенствовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

«В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

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