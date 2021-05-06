В России могут начать производить обезличенные упаковки сигарет
- РИА Новости
Как отмечается на сайте российского кабмина, требования к упаковке планируют усовершенствовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
«В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.