В России могут начать производить обезличенные упаковки сигарет

Правительство утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции, в соответствии с которым в России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будут занимать изображения с информацией о вреде курения.

Как отмечается на сайте российского кабмина, требования к упаковке планируют усовершенствовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

«В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.