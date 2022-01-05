Депутат Хамзаев разъяснил детали предложения запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении запретить продавать табак гражданам России, рождённым после 2014 года.

«Мы пытаемся защитить людей от этого пагубного явления, а в итоге на этом зарабатывают гигантские деньги транснациональные корпорации. Получается эффект замкнутого круга», — пояснил эксперт.

По его мнению, существующего в России набора антитабачных мер недостаточно для решения вопроса защиты здоровья граждан. Курящим гражданам следует помочь отказаться от курения, а молодёжь нужно «отгородить каменной стеной», считает собеседник RT.

Он также отметил, что подобные инициативы уже вносились в национальные парламенты европейских государств и США.

«2014 год, с учётом нашей реальности, мне кажется, это возможность интегрировать, с учётом правоприменительной практики нашей истории, в более мягкой форме, я бы так сказал», — объяснил депутат.

Парламентарий также заявил о намерении провести публичные обсуждения инициативы с регионами, компетентными в данном вопросе сообществами и выразил надежду на законодательное оформление предложения в перспективе.

«У нас есть большая транснациональная «четвёрка», контролирующая 100% рынка российского табака. А у транснациональной «четвёрки» нет национальных интересов... Говорить о наших проблемах им бессмысленно, потому что им это неинтересно», — заключил Хамзаев.

Ранее депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним.