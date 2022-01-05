Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года
«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости.
По его словам, в некоторых европейских странах разрабатывается аналогичная инициатива по запрету на продажу любой табачной продукции лицам, родившимся после 2014 года.
Он также отметил ежегодный рост числа курящих в России и в мире.
Ранее юрист Европейской юридической службы Павел Корытов рассказал о новых запретах для курящих россиян с 2022 года.
В частности, владельцы недвижимости и руководство предприятий обязаны обозначать места для курения и устанавливать там знаки с нормами противопожарной безопасности.