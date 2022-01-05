Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака гражданам России, родившимся после 2014 года.

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости.

По его словам, в некоторых европейских странах разрабатывается аналогичная инициатива по запрету на продажу любой табачной продукции лицам, родившимся после 2014 года.

Он также отметил ежегодный рост числа курящих в России и в мире.

Ранее юрист Европейской юридической службы Павел Корытов рассказал о новых запретах для курящих россиян с 2022 года.

В частности, владельцы недвижимости и руководство предприятий обязаны обозначать места для курения и устанавливать там знаки с нормами противопожарной безопасности.