Юрист Корытов рассказал о новых запретах для курящих россиян с 2022 года

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Юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов в интервью агентству «Прайм» рассказал об ужесточении запретов для курящих россиян со следующего года.

«В 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только через оператора электронного документооборота», — заявил юрист.

Он пояснил, что национальный проект «Демография» поставил цель по снижению числа курильщиков в стране до 10% к 2024 году.

«По данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6% россиян, а в 2013 году — 41%», — сказал Корытов, отметив наличие прогресса нацпроекта.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним.

Позднее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним.

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