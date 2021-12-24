Депутат Госдумы Хамзаев назвал алкоголь уничтожителем демографии

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.

По словам парламентария, эта идея принадлежит обществу, так как сейчас по стране люди собирают подписи в её поддержку.

«В чём логика данной инициативы? Во-первых, алкоголь — это сильнейший демографический уничтожитель сегодня. Во-вторых, он катализатор многих социальных бед и последствий. Это и бытовые конфликты, поножовщина, вся криминальная статистика. И в молодёжном секторе в том числе», — рассказал RT Хамзаев.

Депутат подчеркнул, что сейчас прилавки переполнены алкогольной продукцией, особенно «в спальных районах, где большая концентрация наших граждан и молодёжи».

«Это вызывает у людей обеспокоенность и дополнительные страхи о будущем. С точки зрения того, что невозможно якобы навести порядок. На самом деле в международной практике есть много разных положительных примеров. Финский опыт, канадский опыт», — поделился собеседник RT.

По его мнению, общественную инициативу нужно поддержать и алкоголь продавать за пределами населённых пунктов в специализированных государственных магазинах.

Ранее Хамзаев также предложил ограничить продажу пивных напитков с фруктовыми ароматизаторами.