Депутат Госдумы Хамзаев предложил размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов
- РИА Новости
«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов», — сказал Хамзаев РИА Новости.
Ранее он предложил ограничить в стране продажу популярных среди молодёжи фруктовых пивных напитков.
Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В обращении законодатель отметил, что снижение потребления алкогольной продукции, в том числе в молодёжной среде, — одна из основных задач государства на пути формирования массового здорового образа жизни.