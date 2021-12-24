Депутат Госдумы Хамзаев предложил размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов.
Депутат Госдумы Хамзаев предложил размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов
  • РИА Новости

«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов», — сказал Хамзаев РИА Новости.

Ранее он предложил ограничить в стране продажу популярных среди молодёжи фруктовых пивных напитков.

Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что снижение потребления алкогольной продукции, в том числе в молодёжной среде, — одна из основных задач государства на пути формирования массового здорового образа жизни.

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