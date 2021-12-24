В Госдуме предложили ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить в стране продажу популярных среди молодёжи фруктовых пивных напитков. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что снижение потребления алкогольной продукции, в том числе в молодёжной среде, — одна из основных задач государства на пути формирования массового здорового образа жизни.

При этом в России, как он отметил, в настоящее время в заведениях розничной торговли значительная часть реализуемых алкогольных пивных напитков приходится на продукцию, содержащую фруктовые ароматизаторы.

Очевидно, данный вид продукции нацелен на привлечение молодёжной аудитории, более того, женской половины данной аудитории, большая часть которой никогда бы не стала употреблять пиво, имеющее классический состав и вкус, считает парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России реализацию алкогольных пивных напитков, содержащих в своём составе фруктовые ароматизаторы», — говорится в обращении.

Ранее Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года.

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