Минпромторг предлагает ввести маркировку пива в спецупаковке с 1 сентября 2022 года

Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года.

Для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года.

Это следует из проекта постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Специализированная упаковка, согласно проекту, предназначается для первичной упаковки пива и слабоалкогольных напитков, а не для реализации продукции конечному потребителю.

В феврале правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России.

Документ устанавливает перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента. В этот список входят пиво, в том числе безалкогольное, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.