Кабмин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке пива

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Правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России.
Кабмин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке пива
  • © Daniel Karmann
  • globallookpress.com

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — говорится в постановлении кабмина.

Документ устанавливает перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента. В этот список входят пиво, в том числе безалкогольное, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин прокомментировал в беседе с Nation News идею маркировки пива.

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