В России предлагают изменить правила продажи игристого в Новый год и на Рождество

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Как пояснил Петров, предложение касается продажи слабоалкогольных игристых вин и шампанского в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).

«Безусловно, ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения и фактически является профилактикой социальной преступности. Однако в любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00—23:00 в канун встречи Нового Года и Рождества», — считает Петров.

Он также отметил, что многие люди, проводящие на рабочих местах значительное количество времени перед праздником или занятые на предприятиях с особым рабочим графиком, могут быть ограничены в возможности приобретения шампанского и иных сортов игристого вина.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно», — говорится в обращении.

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