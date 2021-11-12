Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период

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Александра Самсоненко
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить рабочий день на один час. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счёт включения времени езды до рабочего места на один час», — говорится в обращении депутата.

По его словам, данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства.

Милонов также отметил, что климат в стране, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. По его мнению, короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.

«Необходимо также отметить, что в сложившейся ситуации наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми», — добавил Милонов.

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