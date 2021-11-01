В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять 50%-ную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что на фоне нового обострения ситуации с распространением коронавируса в России на федеральном уровне было принято решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Одновременно с этим, как он напомнил, властями субъектов Российской Федерации были приняты решения об ограничении работы ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в некоторых случаях были приняты решения о приостановке работы муниципальных предприятий общественного транспорта.

В то же время федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки граждан в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — говорится в тексте обращения.

По мнению Власова, данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте, считает законодатель.

Ранее представители российского бизнеса предложили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

За несколько дней до этого президент России Владимир Путин говорил, что не поддерживает обязательность вакцинации.