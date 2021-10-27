«Известия»: Российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной

Представители российского бизнеса предложили правительству сделать вакцинацию фактически обязательной, сообщает газета «Известия» со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

«Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации», — сообщает газета.

Также предлагается сделать вакцинацию бесплатной даже в частных клиниках.

АКОРТ и АКИТ предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.