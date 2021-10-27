«Известия»: Российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
«Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации», — сообщает газета.
Также предлагается сделать вакцинацию бесплатной даже в частных клиниках.
АКОРТ и АКИТ предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.