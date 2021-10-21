Путин высказался о ситуации с обязательной вакцинацией от COVID-19

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о ситуации с обязательной вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин высказался о ситуации с обязательной вакцинацией от COVID-19
  • Reuters

«Я уже говорил, что у нас обязательной вакцинация становится, если она внесена в общенациональный календарь. Но вакцинация от коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной», — сказал он.

Он добавил, что, в соответствии с законом, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с напряжённой ситуацией с эпидемией какого-либо заболевания.

«Я, на самом деле, не поддерживаю обязательность. Почему? Потому что любое навязанное решение можно обойти: ну будут справки покупать... любые навязанные решения обходятся... мне кажется, что не навязывать нужно, а нужно убеждать. Убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — отметил он.

В июне Путин во время прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить