Путин высказался о ситуации с обязательной вакцинацией от COVID-19

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о ситуации с обязательной вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я уже говорил, что у нас обязательной вакцинация становится, если она внесена в общенациональный календарь. Но вакцинация от коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной», — сказал он.

Он добавил, что, в соответствии с законом, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с напряжённой ситуацией с эпидемией какого-либо заболевания.

«Я, на самом деле, не поддерживаю обязательность. Почему? Потому что любое навязанное решение можно обойти: ну будут справки покупать... любые навязанные решения обходятся... мне кажется, что не навязывать нужно, а нужно убеждать. Убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — отметил он.

В июне Путин во время прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса.