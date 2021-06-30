Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса.
Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию
  • AFP

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — сказал Путин.

Он обратил внимание на закон 1998 года, в котором говорится об иммунной защите населения.

«Там две основные составляющие: общенациональный календарь прививок — он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация», — напомнил президент.

Путин добавил, что были предложения перевести вакцинацию против COVID-19 в этот раздел «национального плана», однако депутаты Госдумы не поддержали идею.

«Поэтому в этот раздел... вакцинация против ковида не попала, не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъёма заболеваемости, эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска», — сказал глава государства.

Он напомнил, что это и происходит в настоящее время. Путин подчеркнул, что в связи с этим никакой «неразберихи» нет, все действуют в рамках закона.

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