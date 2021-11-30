В России предложили продавать «детское шампанское» под другим названием

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название «детское шампанское». Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении Хамзаев отметил, что в традиционном понимании шампанское является игристым алкогольным напитком.

В то же время в магазинах сегодня можно встретить так называемое детское шампанское, что, по его мнению, является прямой рекламой алкогольного напитка и создаёт с ранних лет опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.

«Предлагаю запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское», а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием», — говорится в обращении.

Помимо этого, Хамзаев предложил запретить предприятиям розничной торговли выкладывать предназначенные для детей товары в непосредственной близости от мест размещения алкогольной продукции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры профилактики курения в школах.

Кроме того, в Общественной палате в июне предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя детям.