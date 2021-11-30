В России предложили продавать «детское шампанское» под другим названием

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Дмитрий Рункевич
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название «детское шампанское». Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В России предложили продавать «детское шампанское» под другим названием
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В обращении Хамзаев отметил, что в традиционном понимании шампанское является игристым алкогольным напитком. 

В то же время в магазинах сегодня можно встретить так называемое детское шампанское, что, по его мнению, является прямой рекламой алкогольного напитка и создаёт с ранних лет опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.

«Предлагаю запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское», а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием», — говорится в обращении.

Помимо этого, Хамзаев предложил запретить предприятиям розничной торговли выкладывать предназначенные для детей товары в непосредственной близости от мест размещения алкогольной продукции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры профилактики курения в школах.

Кроме того, в Общественной палате в июне предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя детям.

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