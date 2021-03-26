В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

В своём обращении она отметила, что очень часто родители посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе со своими несовершеннолетними детьми, покупая в их присутствии сигареты или алкоголь. По её мнению, это может способствовать возникновению раннего интереса у детей к данной продукции, который может перерасти в пристрастие к этим вредным привычкам.

Подобное поведение, как считает Волынец, может оказать негативное влияние на ребёнка и на его здоровье в будущем.

Общественница также напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя среди молодёжи, а также в ведомстве называли приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — говорится в тексте обращения.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции.

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