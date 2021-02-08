В ОП предложили разрешить продажи крепкого алкоголя только в алкомаркетах

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В своём письме общественный деятель отметил, что алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади.

Как пояснил Хамзаев, они, по сути, выполняют и рекламную функцию среди граждан, в том числе и детей, которые пришли в магазин или крупный супермаркет для приобретения продуктов питания.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что потребление алкоголя оказывает «колоссальное влияние» на население, особенно на мужчин.