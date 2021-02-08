В ОП предложили разрешить продажи крепкого алкоголя только в алкомаркетах
- РИА Новости
В своём письме общественный деятель отметил, что алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади.
Как пояснил Хамзаев, они, по сути, выполняют и рекламную функцию среди граждан, в том числе и детей, которые пришли в магазин или крупный супермаркет для приобретения продуктов питания.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что потребление алкоголя оказывает «колоссальное влияние» на население, особенно на мужчин.