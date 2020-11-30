Яровая предложила проверять подростков на алкоголизм в рамках диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением включить в обязательную диспансеризацию подростков проверку на алкоголизм и наркоманию.

По её словам, в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей в настоящее время не введена обязательность установления «таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания», передаёт ТАСС.

«Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьёзное упущение», — сказала парламентарий во время онлайн-заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Как отметила Яровая, статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия — это алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков и алкоголя.

«Если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьёй действовать более современно и своевременно», — добавила депутат.

В начале июля 2019 года Минздрав России разработал проект, согласно которому в стране предлагается проверять школьников и студентов на наркотики.