Голикова поручила проработать меры профилактики курения в школах

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать возможность расширения полномочий образовательных организаций в случае выявления фактов курения детьми.

Об этом свидетельствует протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, который цитирует РИА Новости.

Вопрос проработают Минпросвещения, Минздрав и Минобрнауки.

Также будут подготовлены предложения по включению в программы таких предметов, как окружающий мир, биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности и обществознание, модулей для формирования установок по ведению здорового образа жизни и о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.