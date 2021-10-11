Голикова поручила проработать меры профилактики курения в школах

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать возможность расширения полномочий образовательных организаций в случае выявления фактов курения детьми.
Голикова поручила проработать меры профилактики курения в школах
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, который цитирует РИА Новости.

Вопрос проработают Минпросвещения, Минздрав и Минобрнауки.

Также будут подготовлены предложения по включению в программы таких предметов, как окружающий мир, биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности и обществознание, модулей для формирования установок по ведению здорового образа жизни и о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить