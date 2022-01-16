Депутат Хамзаев предложил ограничить в России продажу алкоголя по выходным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил применить в России международную практику и ограничить продажу алкоголя в выходные дни, как это делается в «ряде европейских стран».

Такое мнение он выразил в беседе с URA.RU.

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — сказал Хамзаев.

Депутат также предложил поднять возрастное ограничение по продаже спиртных напитков до 21 года.

При этом полностью запрещать продажу алкогольной продукции нельзя, отметил он. По его словам, это вызовет рост продаж суррогата.

Ранее Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.