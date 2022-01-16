Депутат Хамзаев предложил ограничить в России продажу алкоголя по выходным

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил применить в России международную практику и ограничить продажу алкоголя в выходные дни, как это делается в «ряде европейских стран».
Депутат Хамзаев предложил ограничить в России продажу алкоголя по выходным
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в беседе с URA.RU.

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — сказал Хамзаев.

Депутат также предложил поднять возрастное ограничение по продаже спиртных напитков до 21 года.

При этом полностью запрещать продажу алкогольной продукции нельзя, отметил он. По его словам, это вызовет рост продаж суррогата.

Ранее Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить