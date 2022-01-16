Десять самолётов с миротворцами из сил ОДКБ вернулись в Россию

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Десять самолётов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами из сил ОДКБ приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«Десять самолётов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Ранее стало известно, что 19 самолётов с подразделениями российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Россию.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.

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