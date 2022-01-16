Самолёт с российскими миротворцами из сил ОДКБ приземлился в Подмосковье

Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России с миротворцами из сил ОДКБ приземлился на аэродроме в подмосковном городе Чкаловский. Об этом сообщили в российском Минобороны.