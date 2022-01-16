Самолёт с российскими миротворцами из сил ОДКБ приземлился в Подмосковье
«Первый самолёт военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что 19 самолётов с подразделениями российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Россию.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.