Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию

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Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Россию, информирует пресс-служба Министерства обороны.

«Подразделения российских миротворцев... вылетели из Алма-Аты», - говорится в сообщении.

Они приземлятся в подмосковном аэропорту «Чкаловский».

Отмечается, что военная техника тоже загружена в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее сообщалось, что миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.

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