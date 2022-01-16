Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Россию, информирует пресс-служба Министерства обороны.

«Подразделения российских миротворцев... вылетели из Алма-Аты», - говорится в сообщении.

Они приземлятся в подмосковном аэропорту «Чкаловский».

Отмечается, что военная техника тоже загружена в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее сообщалось, что миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.