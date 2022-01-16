Врач-гематолог Трахтман объяснил образование синяков у заболевших коронавирусом

Врач-гематолог, завотделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман в интервью радио Sputnik рассказал, что появление синяков во время лечения коронавируса может быть вызвано применением снижающих свёртываемость крови препаратов.

По его словам, коронавирус может вызывать длительные нарушения в системе свертывания крови, вследствие чего пациентам назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование тромбов.

«Приём этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — объяснил врач.

По мнению Трахтмана, если во время лечения коронавируса на теле стали образовываться синяки, нужно срочно показаться врачу.

«Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний», — отметил он.

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