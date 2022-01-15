Диетолог Соломатина рассказала об особенностях цельнозернового и белого хлеба

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об особенностях цельнозернового и белого хлеба.
Диетолог Соломатина рассказала об особенностях цельнозернового и белого хлеба
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В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала выбирать цельнозерновой хлеб, который содержит клетчатку.

«Если же нам очень хочется кусок белого хлеба, то мы его должны употреблять с салатом. Или предварительно съесть что-то овощное, к примеру, а потом сам хлеб. Если хочется хлеба с чем-то, например с сыром, то сверху должен быть кусок перца, салат, огурец — всё что угодно. Но обязательно клетчатка должна присутствовать», — отметила эксперт.

По словам Соломатиной, в белом хлебе могут содержаться трансжиры, поэтому важно внимательно смотреть на состав перед покупкой.

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