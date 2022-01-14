В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 131 974 жителя. Из больниц выписаны 122 547 человек, в том числе 104 — за минувшие 24 часа.
В целом в России выявили 23 820 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт Newinform.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.