Наркологи отметили увеличение числа обращений россиян в связи с новогодними праздниками

Наркологи в беседе с RT рассказали об увеличении спроса на свои услуги в период, а также после январских праздников.

Как рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап, длинные новогодние каникулы способствуют тому, что многие люди используют их для развлечений, удовольствия, в том числе и для выпивки.

«Если у человека нет проблем с алкоголем, то для него это не имеет серьёзных последствий. Но когда они есть, тогда может возникать злоупотребление, нарушается контроль потребления алкоголя, у некоторых людей возникает запой, и это закономерно влечёт за собой обращение к наркологам», — рассказал эксперт.

По его словам, количество обращений к наркологу в период новогодних праздников увеличивается.

«Довольно типичная ситуация, когда человек долго не пил, а потом решает, что на Новый год выпьет бокал-другой шампанского и не более того, но поскольку у него нарушен контроль потребления, то не может ограничиться маленькой дозой. Стоит ему начать выпивать немного, он обязательно продолжает пить, пьёт гораздо больше, чем предполагал», — объяснил врач.

В свою очередь, врач психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-Пси» Владимир Каторгин добавил, что тема излишнего употребления алкоголя актуальна как в сами праздники, так и после. Но, по его словам, чаще всего людям требуется именно симптоматическое лечение.

«Поэтому график выхода на работу после 10 января обычно бывает сложноват. И у психиатров, и у наркологов больше таких граждан, нежели в обычные дни. Хотя какого-то существенного роста (так, чтобы это был какой-то огромный всплеск по статистике), я бы не сказал, что это очень интенсивно в последние годы», — заключил Каторгин.

Ранее суд в Тамбовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно двух торговцев поддельным алкоголем.