В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении двух торговцев поддельным алкоголем

Суд в Тамбовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно двух торговцев поддельным алкоголем. Об этом информирует региональное управление МВД.

РИА Новости

«Токаревский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Токаревского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК. Как было установлено, подсудимые незаконно приобрели немаркированную алкогольную продукцию с целью дальнейшего сбыта», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники полиции изъяли 4982 бутылки нелицензированного алкоголя на общую сумму около 1 млн рублей. Ранее следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области.