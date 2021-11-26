В Оренбуржье 18 фигурантам предъявлено обвинение по делу об отравлении суррогатом
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«В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение 18 лицам по ст. 238, 171.1, 171.3 УК (производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции)», — говорится в сообщении.
Под стражу заключены 15 фигурантов дела, трое находятся под домашним арестом.
В ходе обысков были изъяты 11 бочек с метиловым спиртом ёмкостью по 216 литров каждая и более 1600 бутылок со спиртосодержащей продукцией.
По данным следствия, всего в результате чрезвычайного происшествия пострадали 64 человека в семи населённых пунктах Оренбургской области.
Ранее стало известно, что Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека.
В МВД России предложили установить госрегулирование оборота метанола в стране.