В Оренбуржье 18 фигурантам предъявлено обвинение по делу об отравлении суррогатом

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Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.
В Оренбуржье 18 фигурантам предъявлено обвинение по делу об отравлении суррогатом
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«В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение 18 лицам по ст. 238, 171.1, 171.3 УК (производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции)», — говорится в сообщении.

Под стражу заключены 15 фигурантов дела, трое находятся под домашним арестом.

В ходе обысков были изъяты 11 бочек с метиловым спиртом ёмкостью по 216 литров каждая и более 1600 бутылок со спиртосодержащей продукцией.

По данным следствия, всего в результате чрезвычайного происшествия пострадали 64 человека в семи населённых пунктах Оренбургской области.

Ранее стало известно, что Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека.

В МВД России предложили установить госрегулирование оборота метанола в стране.

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